لاعبو الزمالك يحتفلون مع الجماهير عقب الفوز على أبو سليم

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال مع الجماهير المتواجدة باستاد برج العرب، بالفوز على أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وطالبت الجماهير من اللاعبين والجهاز الفني مواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة، والفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي نفس الوقت احتفل لاعبو الفريق الأبيض بيوسف أوباما لاعب الزمالك بعد تسجيله لهدف الفوز في لقاء اليوم أمام بطل ليبيا.

وفاز فريق الزمالك على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط.