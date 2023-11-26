مانشستر يونايتد يدك شباك إيفرتون بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

فاز مانشستر يونايتد على نظيره إيفرتون بثلاث اهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب جوديسون بارك في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز جارناتشو هدف التقدم لـ مانشستر يونايتد بعد مقصية ولا أروع سكنت شباك الشياطين الحُمر في الدقيقة الثالثة.

وفي الشوط الثاني أحرز ماركوس راشفود هدف مانشستر يونايتد الثاني في الدقيقة 56 عبر ركلة جزاء.

ثم سجل أنتوني مارسيال هدف اليونايتد الثالث في الدقيقة 75، لينتصر الشياطين الحمر بثلاثية نظيفة، ليحصد الثلاث نقاط.

وشهد اللقاء مشاركة الدولي المغربي سفيان أمرابط بديلا في الدقيقة 72 بدلا من ماينو، والتونسي حنبعل مجبري في الدقيقة 76 بدلا من لوك شو.

رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر.