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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر يونايتد يدك شباك إيفرتون بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

جارناتشو
جارناتشو

فاز مانشستر يونايتد على نظيره إيفرتون بثلاث اهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب جوديسون بارك في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تين هاج يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة إيفرتون بالدوري الإنجليزي

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راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام إيفرتون

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فاران يبحث الرحيل عن مانشستر يونايتد

أحرز جارناتشو هدف التقدم لـ مانشستر يونايتد بعد مقصية ولا أروع سكنت شباك الشياطين الحُمر في الدقيقة الثالثة.

وفي الشوط الثاني أحرز ماركوس راشفود هدف مانشستر يونايتد الثاني في الدقيقة 56 عبر ركلة جزاء.

ثم سجل أنتوني مارسيال هدف اليونايتد الثالث في الدقيقة 75، لينتصر الشياطين الحمر بثلاثية نظيفة، ليحصد الثلاث نقاط.

وشهد اللقاء مشاركة الدولي المغربي سفيان أمرابط بديلا في الدقيقة 72 بدلا  من ماينو، والتونسي حنبعل مجبري في الدقيقة 76 بدلا من لوك شو.

رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر.

 

 

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