الزمالك يهزم أبوسليم في الكونفدرالية برأسية أوباما

فاز الزمالك على نظيره أبوسليم الليبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



حاول لاعبو الزمالك فك شفرة دفاعات أبوسليم الليبي لكن باتت جميع محاولات الأبيض بالفشل ليخرج الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف في الشوط الأول.



في الدقيقة 11 تسديدة قوية من زيزو من داخل منطقة الجزاء على المرمى مباشرةً لكنها تمر أعلي القائم، قبل أن يحاول شيكابالا في تسجيل الهدف الأول يسدد تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكنها تمر بعيدة أعلى القائم ذلك في الدقيقة 33 لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



ظل لاعبو الزمالك في محاولات مستمرة من أجل هز شباك أبوسليم بالهدف الأول ونجح لاعبو الأبيض في ذلك بالدقيقة 73 بعدما أحرز الزمالك الهدف في شباك أبوسليم بعد كرة عرضية من زيزو عبر ركنية ليضربها يوسف أوباما رأسية رائعة تسكن شباك الفريق الليبي .



حاول أبوسليم إدارك التعادل في اللقاء، وبدأ لاعبو الفريق الليبي بالضغط على الزمالك، وفي الدقيقة 86 تسديدة من لاعب فريق أبوسليم لكنها بعيدة عن القائم.

ثم رأسية خطيرة من معتصم لاعب فريق أبوسليم لكن تصدى لها محمد عواد حارس الزمالك ببراعة ليخرجها إلى ركنية في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي.



بتلك النتيجة حصد الزمالك أول ثلاث نقاط في مشواره بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ليأتي في المركز الثاني خلف ساجرادا الأنجولي المتصدر بعد فوزه على سوار الغيني بهدفين نظيفين، ليعتلي الصدارة بفارق الأهداف.

تشكيل الزمالك لمباراة أبوسليم الليبي:



حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد زكي وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد أشرف روقا وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.



تشكيل أبوسليم:

في حراسة المرمى: معاذ المنصوري.

خط الدفاع: تامر الصالحي - حسام العباني - سيف جدور - عبد المنعم عكاشة.

خط الوسط: فراس شليق - إيهاب المقلس - معتصم أبو شناق.

في خط الهجوم: أيوب عمار - مراد زهو - مروان الصويعي.

