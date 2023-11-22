فاران يبحث الرحيل عن مانشستر يونايتد

يبحث الفرنسي رافائيل فاران مغادرة نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بسبب أزمته الأخيرة مع المدرب الهولندي إيريك تين هاج.

رغم أن فاران إنتقل لصفوف الشياطين الحمر من ريال مدريد في عام 2021، وقد مثل مانشستر في 75 مناسبة، ويرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2025، لكن كانت هناك تكهنات مؤخرًا تحيط بمستقبله.

ويدخل العديد من الأندية السعودية في صراع للتعاقد مع الفرنسي في يناير، بينما هناك احتمال عن انتقاله إلى بايرن ميونيخ.

يُذكر أن فاران شارك في 12 مباراة فقط مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، ولم يشارك أساسيًا في أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ الخسارة أمام كريستال بالاس في نهاية سبتمبر

حيث يفضل المدرب الهولندي إيريك تين هاج اللعب دائمًا بالثنائي جوني إيفانز بجانب هاري ماجواير في وسط الدفاع، وقد ظهر كبديل متأخر في آخر مباراتين للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فولهام ولوتون تاون.

في سياق متصل منحت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي الضوء الأخضر لثنائي الفريق الأول لكرة القدم أنتوني مارسيال وجيدون سانشو للرحيل عن صفوف الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة مانشستر يونايتد اتخذت قرارًا نهائيًا برحيل مارسيال خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بعدما أصبح اللاعب خارج حسابات المدرب إيريك تين هاج خلال الموسم الحالي.

وأوضحت أن إدارة اليونايتد ستتخلي عن اللاعب في حالة وصول عرضًا ماديًا مناسبًا خلال الفترة المقبلة، وذلك لإنعاش خزينة النادي.