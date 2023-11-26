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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام إيفرتون

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة قوية ومثيرة تجمعه بنظيره إيفرتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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ومن المقرر أن يدفع إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد عن تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم الأحد، والتي يستضيفها ملعب جوديسون بارك معقل إيفرتون.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام إيفرتون

حارس المرمى: أونانا.

الدفاع: وان بيساكا، هاري ماجواير، فيكتور ليندلوف، لوك شاو.

الوسط: سكوت ماكتومناي، سفيان أمرابط، برونو فيرنانديز.

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد.

النتائج السلبية تُحاصر إيريك تين هاج مع مانشستر يونايتد

يبحث إيريك تين هاج، عن تحسين نتائج الشياطين الحمر خلال المباريات المقبلة، بعد النتائج الغير مرضية بالنسبة لجماهير الفريق، بعدما فاز على لوتون تاون بشق الأنفس، بينما خسر من كوبنهاجن بنتيجة 4/3.

وتزداد التكهنات حول مصير تين هاج مع مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة، حيث أصبح مدرب الفريق الأحمر قريبًا من الرحيل.

إيفرتون ومانشستر يونايتد.. موعد المباراة

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة إيفرتون أمام مانشستر يونايتد في السادسة والنصف من مساء اليوم، والتي يشهدها ملعب جوديسون بارك.

بينما ستُذاع المباراة المرتقبة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات ماضية.

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