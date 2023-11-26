وزير الشباب والرياضة يهنئ فريق هوكي الشرقية باللقب الأفريقي

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي فريق الهوكي بالشرقية، بعد التتويج بالبطولة الأفريقية للأندية بعد الفوز على ستيرن جاجور بطل كينيا بنتيجة 4/2 فى النهائي، وذلك بدولة مالاوى.



وثمن الدكتور أشرف صبحي التألق اللافت الذي فريق هوكي الشرقية، وفوزه بالبطولة الأفريقية للمرة السابعة والعشرين في تاريخه من أصل 33 بطولة، وبذلك يتصدر عرش اللعبة بالقارة السمراء.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على دعم كافة الاتحادات الرياضية، وتضع خطة كاملة من أجل أولمبياد باريس 2024، من أجل أن يتمكن أبطال مصر من المواصلة في تحقيق إنجازاتهم، لافتًا أن الدولة المصرية تقف خلف لاعبيها دائمًا وتساندهم وتقدم الدعم اللازم لهم، من أجل إعدادهم اعدادًا جيدًا لحصد البطولات والميداليات.



من جانبه، توجه بالتهنئة مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، والسادة أعضاء المجلس والجهاز الفني والإداري للفريق واللاعبين، بالشكر والتقدير والامتنان لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي اهتمامه ومتابعة أحوال الفريق.