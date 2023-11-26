الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية إن الأيام المقبلة سوف تشهد انخفاضا في درجات الحرارة على مدار الأسبوع الحالي.

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج " صالة التحرير "، عبر فضائية" صدى البلد"، مساء اليوم أن الأمطار بدأت في السقوط على محافظات الإسكندرية والمدن الساحلية ما بين متوسطة وغزيرة.

جميع محافظات الجمهورية ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، جميع محافظات الجمهورية سوف تشهد انخفاضا في درجات الحرارة الأسبوع الحالي مع سرعة انتشار الرياح، مشيرة إلى أن خلال الساعات المقبلة سوف تشهد المدن الساحلية سقوط أمطار وخاصة على الوجه البحري.



ولفتت عضو هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البحر المتوسط سوف يشهد ارتفاع الأمواج وخاصة غدا بسبب سرعة الرياح وبالنسبة للبحر الأحمر سوف تكون سرعة الرياح منخفضة قليلا مع تجنب أعمال الصيد والرحلات خلال الأيام المقبلة بسبب التقلبات الجوية.