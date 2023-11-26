الأرصاد تحذر من منخفض جوي عميق يعزز الأجواء الشتوية بالخريف

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من منخفض جوي عميق يضرب البلاد مما يعمق الأجواء الخريفية الشتوية ويسفر عن تقلبات في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض خلال الساعات القادمة.

وتتوقع الأرصاد وجود فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، محذرة من استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، اليوم الأحد، لليوم الثانى على التوالى، الأمر الذي يساعد على انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

أقل درجة حرارة بخريف 2023

وجراء الرياح المثيرة للرمال تتأثر البلاد بحسب خرائط الطقس بأجواء مغبرة على معظم الأنحاء، بسبب نشاط للرياح الجنوبية يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتدني الرؤية الأفقية على مختلف المناطق من السواحل الشمالية الغربية والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد. في

وأشارت الأرصاد إلى أنه لأول مرة في خريف 2023 تسجل درجات الحرارة في سانت كاترين 4 درجات مئوية ليلا، وتسجل مدينة نخل شمال سيناء 5 درجات مئوية ليلا، فيما تسجل القاهرة 17 مئوية خلال ساعات الليل.

تحذيرات لمرضى حساسية الصدر

من جهتها وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية من حالة الطقس غدا، ونصحتهم بارتداء الكمامات فى الشارع، منعًا لاستنشاق الأتربة العالقة .

وتشير توقعات الطقس إلى انخفاضات جديدة بدرجات الحرارة، حيث تتراوح ما بين 3 - 5 درجات مئوية ، حيث تسجل القاهرة 25 درجة نهارا ، وتسجل المحافظات الساحلية 23 درجة مئوية ، فيما تسجل محافظات شمال الصعيد ( المنيا - أسيوط- الفيوم - بنى سويف - سوهاج ) 25 درجة مئوية .