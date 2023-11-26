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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جرناتشو يسجل هدف خيالي في شباك إيفرتون (فيديو)

جرناتشو
جرناتشو

أحرز مانشستر يونايتد هدف التقدم لصالح الشياطين الحمر أمام إيفرتون في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأخير في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

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سجل الأرجنتيني جرناتشو هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثالثة بمقصية ولا أروع سكنت شباك إيفرتون، ولم يتمكن جوردن بيكفورد من التصدي لها.
 

شاهد هدف جرناتشو العالمي في شباك إيفرتون:


تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون:


في حراسة المرمى: اندريه أونانا.
في خط الدفاع: ليندلوف - دالوت - مجواير - لوك شو.
في خط الوسط: مايانو - مكتوميناي - برونو فيرنانديز.
في خط الهجوم: جرناتشو - راشفورد - مارسيال.

يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثامن بشكل مؤقت في جدول الترتيب العام للدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل إيفرتون المركز الـ19 برصيد 4 نقاط.
 

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