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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمباراة قادش بالدوري الإسباني

أنشيلوتي
أنشيلوتي

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل الأبيض لمباراة قادش والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا".

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جاء تشكيل ريال مدريد لمباراة قادش في مسابقة الدوري الإسباني:

في حراسة المرمى: لونين.

في خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ناتشو، فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: خوسيلو، إبراهيم دياز.
 

دكة البدلاء:

 بينيرو، فيران، ألابا، رودريجو جوس، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، فيران جارسيا، ماريو مارتن، نيكو باز، جونزالو.

 

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الجريدة الورقية