هل يعود ريال مدريد الى سياسة الجلاكتيوس ويضم مبابي و هالاند ؟

كشفت مصادر صحفية أسبانية ان نادي ريال مدريد ربما يقرر مجددا العودة إلى سياسة ضم كبار نجوم كرة القدم على مستوى العالم و التي قام بها على مدار تاريخه والمعروفة بأسم سياسة الجلاكتيوس حيث قلم النادي حاليا بتوفير الميزانية التي تغطي تكلفة نجوم نجمي مانشيستر سيتي وباريس سان جيرمان ايرلينج هالاند و كيليان امبابي .

وقالت صحيفة ( أس ) الأسبانية ان نادي ريال مدريد ربما ينجح خلال الفترة القادمة في ضم ايرلينج هالاند و كيليان أمبابي بعدما نجح في توفير ١١١ مليون جنية استرليني كسيولة مالية في خزينة النادي إلى جانب ٢٣١ مليون جنية استرليني كمبالغ مالية متوقعة للنادي خلال الشهور القليلة القادمة وهو ما يجعل النادي الملكي في موقف ممتاز لو قرر ضم الاعبين .

وأضافت صحيفة أس : ريال مدريد ايضا نجح في تخفيض قيمة نفقات الفريق بما يجعله قادر على استيعاب ضم مجموعة من النجوم لمدة من خمس إلى ست مواسم قادمة حبث كانت ميزانية الفريق ٢٨٤ مليون جنية استرليني عام ٢٠٢٢ بينما انخفضت حوالي ٦٨ مليون جنية استرليني هذا الموسم الى حانب زيادة إيرادات النادي بنسبة تزيد عن ١٧ % هذا الموسم عم موسم ٢٠٢٢ . ولذلك فإن السؤال هل يعود ريال مدريد الى سياسة الجلاكتيوس ام يظل وفيا لسياسة ضم النجوم الشباب و تأهيلهم داخل معقل سانتياجو بيرنابيو .

يذكر ان كيليان امبابي سيكون حرا الصيف المقبل بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان فيما مازال ايرلينج هالاند يرتبط بتعاقد مع مانشيستر سيتي حتى ٢٠٢٦ .