جريزمان يقود تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة ريال مايوركا

يستعد فريق اتلتيكو مدريد لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره ريال مايوركا علي ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة ريال مايوركا

حراسة المرمي: يان أوبلاك

خط الدفاع: خوسي ماريا، أكسيل فيتسل، ماريو هيرموسو

خط الوسط: ناهويل مولينا، رودريغو دي بول، كوكي، ساول نيجويز، رودريجو ريكيلمي

خط الهجوم: أنطون جريزمان، ألفارو موراتا

موعد مباراة اتلتيكو مدريد وريال مايوركا

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية،

سيتم نقل مباراة ريال مايوركا واتلتيكو مدريد عبر قناة beIN SPORTS 3 HD.

ويلعب أتلتيكو مدريد مباراة اليوم، ويحتل المركز الرابع في ترتيب بطولة إسبانيا برصيد 28 نقطة، فيما يحتل ريال مايوركا المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط..

تاريخيًا، واجه أتلتيكو مدريد ريال مايوركا في 59 مباراة سابقة، وكان الفريق المضيف متفوقًا قبل مباراة الليلة، حيث فاز في 28 مباراة وخسر. في 17 مباراة، فيما كان التعادل «سيد الموقف» في 14 مناسبة.