صن داونز يكتسح نواذيبو بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أفريقيا

أنتصر صن داونز على نواذيبو الموريتاني، بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا.





أحرز ريبيرو كوستا الهدف الأول في الدقيقة 22 لصالح صن داونز قبل أن يضيف بيتر شالوليلي الهدف الثاني لصالح الفريق الجنوب أفريقي.



وفي الشوط الثاني سجل جاستون سيرينو ثالث الأهداف لصالح صن داونز في الدقيقة 74.



وتعرض فريق نواذيبو الموريتاني لصالح بابكر ديوب في الدقيقة 70 بعد منعه لاعب صن داونز من الانفراد.



ويعتلي صن داونز جدول ترتيب المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا، برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع بيراميدز الوصيف بنفس عدد النقاط لكن فارق الأهداف لصالح الفريق الجنوب أفريقي.

