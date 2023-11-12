14 مليون دولار.. الجوائز المالية لأندية الدوري الأفريقي بعد تتويج صن داونز

توج نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ببطولة دوري السوبر الأفريقي "الدوري الافريقي" على حساب فريق الوداد المغربي، لينجح في خطف النسخة الأولى وحصد جوائز المسابقة بعد السيطرة على جوائزها.

الجوائز المالية لأندية الدوري الافريقي

من المقرر أن يتم إنفاق مبلغ 7 ملايين دولار على نهائي المسابقة، حيث يحصل صن داونز الفائز بمسابقة الدوري الأفريقي على مبلغ 4 مليون دولار.

في حين سيحصل نادي الوداد المغربي وصيف المسابقة على مبلغ 3 ملايين دولار، كما أعلنت لجنة دوري السوبر الأفريقي.

نصيب الأهلي من مسابقة الدوري الافريقي

في حين تحصل أندية الأهلي المصري والترجي التونسي على مبلغ مليون و700 ألف دولار، لكل فريق خرج من الدور ربع النهائي بالبطولة.

على أن يحصل كل فريق من الأندية التي خرجت من الدور الأول على مبلغ مليون دولار، وهي أندية سيمبا التنزاني وبيترو أتلتيكو الأنجولي ومازيمبي الكونجولي وإنيمبا النيجيري.

بإجمالي مكافآت وصلت إلى 14 مليون و400 ألف دولار لكل الأندية التي شاركت في النسخة الأولى من مسابقة الدوري الأفريقي.