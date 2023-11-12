مدرب صن داونز: الجمهور كلمة السر في الفوز بلقب الدوري الإفريقي

حقق فريق صن داونز بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى، بعد الفوز على الوداد المغربي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا بجنوب إفريقيا.

وأشاد موكوينا مدرب صن داونز بدور الجمهور ومساندته لفريقه حتى آخر دقيقة مشيرا إلى أن جماهيرنا كلمة السر في التتويج ببطولة الدوري الإفريقي.

وقال كنا جاهزون ورغم الخسارة في اللقاء الأول بالمغرب 1/2 لكن كان لدينا ثقة كبيرة في الفوز وحصد أول لقب لهذه البطولة في نسختها الأولى.

كان فريق صن داونز قد خسر 1-2 أمام الوداد في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي، على المركب الرياضي محمد الخامس