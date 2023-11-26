نيفين عثمان: مصر تتبع منهجية متكاملة وشاملة لحماية الأطفال

حضرت الدكتور نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، فعالية نظمها المجلس تحت شعار "حلمنا حقنا صوت الطفل" بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنظمة يونيسف مصر، بمسرح الجلاء، بالقاهرة.

وجهت الدكتورة نيفين عثمان، تحية وتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي/ رئيس الجمهورية باسم كل أب وأم وطفل وطفلة وذلك لاهتمامه الخاص بقضايا الطفولة ودعم فخامته للجهود الوطنية لإعلاء وإنفاذ حقوق الأطفال، كما قدمت كامل الشكر والعرفان إلى حرمه السيدة انتصار السيسي/ على رعايتها الكريمة للمبادرة الوطنية "دوِّي" لتمكين الفتيات ودعم مشاركتهن في المجتمع.

القومي للطفولة والأمومة

قالت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للقومي للطفولة والأمومة، إن مصر تتبع منهجية متكاملة وشاملة لحماية كل الأطفال من كل أنواع الاستغلال من منظور حقوقي ينص عليه الدستور المصري، والتشريعات الوطنية والدولية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي ورسم السياسات المتكاملة، ورفع قدرات الكوادر العاملة في مجال إنفاذ حقوق الطفل، والمتعاملين مع الأطفال، وأيضا تنظيم حوارات مجتمعية، وحملات للتوعية بحقوق الطفل من خلال تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، والجهات الأممية، وشركاء التنمية، ووسائل الإعلام وكل الجهات المعنية وبمشاركة الأطفال أنفسهم.

القومي للطفولة والأمومة

وأعربت نيفين عثمان، عن سعادتها البالغة لمشاركة أطفال ممثلين عن جميع المحافظات المصرية وأطفال مبادرات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ وأطفال مجلس القبائل والعائلات المصرية من شمال سيناء والإسماعيلية، وأطفال المدارس الحكومية المصرية من صعيد ودلتا مصر وأطفال "كورال السلام" للموسيقى “وينات وبس” والأمل للصم والبكم جنباً إلى جنب مع أطفال من فلسطين والسودان وسوريا.

جدير بالذكر حضر الفعالية كلًا من: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، و400 طفل من مختلف محافظات الجمهورية وعددًا من أطفال فلسطين السودان وسوريا.