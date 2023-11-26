الفن التجريدي وأنواعه ضمن أنشطة ثقافة الإسماعيلية

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية عددا من الفعاليات التثقيفية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد خلال شهر نوڤمبر الجاري.

وضمن الفعاليات عقد قسم الفنون التشكيلية محاضرة بعنوان "المدرسة التجريدية في الفن التشكيلي"، تناولت خلالها ماريان مجدي - معلم تربية فنية، مفهوم الفن التجريدي موضحة أنه يعتمد على تجريد وتبسيط الأشياء لتقديم رؤية فنية رائعة للمُشاهد، كما تحدثت عن أنواع الفن التجريدي ومنها الهندسي، الإيمائي، الانحنائي، وثلاثي الأبعاد، والبسيط، والتجريدي الذي يرتكز على الإضاءة والألوان، واختتمت حديثها مقدمة عدة تطبيقات عملية.

من ناحية أخرى أعدت مكتبة أبو صوير، مسابقة لاكتشاف مواهب الأطفال في مجالات الرسم، الغناء، والإنشاد، تلاها توزيع جوائز عينية على الفائزين.

وشهدت مدرسة القصاصين الثانوية الصناعية المشتركة محاضرة بعنوان "انزل شارك" أكد خلالها د. حسن مصطفى - مدرس بالأوقاف، ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، كونها حق كل مواطن من أجل بناء دولة ديمقراطية تستند إلى الإرادة الشعبية.

وشهدت الأنشطة المقدمة ضمن خطط إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، يوما ثقافيا لبيت ثقافة التل الكبير لطلاب المدرسة الثانوية الزراعية ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، تضمن محاضرة بعنوان "مشكلة البطالة والحلول العلمية" للمحاضر د. مصطفى سليمان، تلاها عرض فني لفرقة الإنشاد الديني تضمن باقة متميزة من الأناشيد والابتهالات.

بينما قدمت مكتبة علي الراعي بالريّاح ورشة حكي للأطفال حول كيفية الحفاظ على البيئة وأثر ذلك على المناخ.