الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات اليوم الأحد في البنوك

العملات العربية والأجنبية
العملات العربية والأجنبية

أسعار العملات.. تشهد أسعار العملات العربية والاوروبية خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، استقرارًا، وسجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم نحو 30.93 جنيه للبيع، و وللشراء نحو 30.84 جنيه، بينما سجل سعر الدينار الكويتي نحو 100.38 جنيه للبيع، وللشراء نحو 100.03 جنيه.

 

في هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والأوروبية خلال بداية التداولات الصباحية اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري، وتحرص الوفد على تقديم المعلومات كافة التي تخص القطاع المصرفي، وجاءت القيمة السعرية لصرف العملات على النحو الآتي:

 

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وزير الرياضة يدعم كرم جابر قبل خوضه المنافسات المؤهلة للأولمبياد

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الأهلي ٢٠٠٦ يواجه الطيران اليوم في بطولة منطقة القاهرة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد

العملات

سعر الدولار اليوم 

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو 33.75 جنيه للبيع، و 33.63 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.83 جنيه للبيع، و38.69 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.38 جنيه للبيع، و100.03 جنيه للشراء.

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