أسعار العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات اليوم الأحد في البنوك

أسعار العملات.. تشهد أسعار العملات العربية والاوروبية خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، استقرارًا، وسجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم نحو 30.93 جنيه للبيع، و وللشراء نحو 30.84 جنيه، بينما سجل سعر الدينار الكويتي نحو 100.38 جنيه للبيع، وللشراء نحو 100.03 جنيه.

في هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والأوروبية خلال بداية التداولات الصباحية اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري، وتحرص الوفد على تقديم المعلومات كافة التي تخص القطاع المصرفي، وجاءت القيمة السعرية لصرف العملات على النحو الآتي:

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد

العملات

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.75 جنيه للبيع، و 33.63 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.83 جنيه للبيع، و38.69 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.38 جنيه للبيع، و100.03 جنيه للشراء.