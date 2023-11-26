وزير الرياضة يدعم كرم جابر قبل خوضه المنافسات المؤهلة للأولمبياد

حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مقابلة لاعب منتخبنا القومي للمصارعة كرم جابر والذي عاد مره اخري للبساط بعد ابتعاده عنه منذ سبع سنوات على امل التأهل لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ .

وأكد صبحي على دعمه التام للاعب منتخبنا القومي للمصارعة ودعمه التام ايضا لجميع لاعبي المنتخاب القومية فى جميع الالعاب .

واستمع وزير الشباب والرياضة من مدرب اللاعب كرم جابر لبرنامج الاعداد الذي يخوضه اللاعب حاليا فى مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى.

وتوجه بطلنا الاولمبي بالشكر الى وزير الشباب والرياضة على حرصه على دعمه قبل خوض المنافسات المؤهلة للاولمبياد القادم والتى تمثل دفعة معنوية قوية مع وعده للوزير والجماهير المصرية على قدرته على التأهل للاولمبياد وتحقيق ميدالية لمصر بباريس ٢٠٢٤.

الجدير بالذكر ان لاعبنا الاولمبي كرم جابر قد اتفق مع مسئولي اتحاد المصارعة على المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المقبلة، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، وذلك بعد فوزه بالمركز الأول وتحقيقه الميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم للرواد والتي أقيمت مؤخرا في اليونان.