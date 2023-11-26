الأهلي ٢٠٠٦ يواجه الطيران اليوم في بطولة منطقة القاهرة

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ اليوم الأحد خارج ملعبه مع الطيران، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن الجولة الثامنة من بطولة منطقة القاهرة.

يدخل الأهلي ٢٠٠٦ المباراة وفي رصيده ١٨ نقطة من الفوز في ٦ مباريات بالعلامة الكاملة، حيث فاز على النصر للتصدير ٥ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٤ - صفر، والشبان العالمية ٨ - صفر، وعلى الإسكان ١٠ - صفر، وعلى الزهور ١ - صفر، وعلى مدينة نصر ١١ - صفر، مسجلًا ٣٩ هدفًا ودون تلقي أي هدف في مرماه.

يضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي كلًّا من أحمد خطاب مديرًا فنيًّا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق.

الأهلي 2009 يتعادل مع فيوتشر في بطولة الجمهورية

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2009 تعادل خارج ملعبه مع فيوتشر، بهدف لمثله، قبل أن يخسر بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة، ضمن الجولة ١١ من بطولة الجمهورية.

افتتح سيف كريم التسجيل للأهلي وأدرك فيوتشر هدف التعادل، وتمكن الحارس رجب أحمد من التصدي لركلة جزاء ليحافظ على نتيجة التعادل، لتتجه المباراة لركلات الترجيح التي حسمها فيوتشر لصالحه.

وبدأ الأهلي 2009 المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رجب أحمد رجب.

الدفاع: عمر حجاج - محمد حمدي قمر - محمد عماد - مصطفى فرج.

الوسط: سيف كريم - عمر عبد الرحيم - عبد العزيز خالد - علي سامح - محمد أيمن.

الهجوم: خالد يحيى.

وشارك شوقي السعيد بدلًا من سيف كريم، وعمر سامح بدلًا من محمد أيمن، ومحمد إبراهيم بدلًا من علي سامح، ومحمد طارق بدلًا من مصطفى فرج.

بهذه النتيجة رفع الأهلي 2009 رصيده إلى ٢٥ نقطة، من الفوز في ٧ مباريات، والتعادل في مباراة والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في مباراتين وخسارة ركلات الترجيح، والخسارة في مباراتين.