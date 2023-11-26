الشرقية الأزهرية تبدء فعاليات مسابقة فضيلة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم

انطلقت بمنطقة الشرقية الأزهرية، الاختبارات الشفوية الإلكترونية للطلاب المشاركين في مسابقة فضيلة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم بمنطقة الشرقية الأزهرية، حيث تعقد الاختبارات بمقر إدارة شؤون القرآن الكريم بديوان عام المنطقة، تحت إشراف ورعاية رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية الدكتور السيد أحمد الجنيدي.

وحرص رئيس أزهر الشرقية على التواجد منذ بداية الاختبارات الشفوية، مؤكداً أهمية توفير الهدوء والإستقرار التام داخل اللجان، وتطبيق كافة التعليمات المنظمة لأعمال المسابقة، منوها إلى ضرورةِ تحقيق مبدأ الشفافية والحياد، والحرص على إعطاء كل طالب مايستحق دون زياده أو نقصان.

ولفت إلى أن أعمال الاختبارات تتم تحت إشراف إداراتي القرآن الكريم، والكمبيوتر التعليمي بالمنطقة بمتابعة من قطاع المعاهد الأزهرية الممثله في الدكتور أحمد صيام، عضو المكتب الفني لقطاع المعاهد الأزهرية الذي أشاد بحسن التنظيم.

وتتضمم المسابقة أربعة مُستويات وهى المستوى الأول حفظ القُرآن الكريم كاملًا مع إتقان التجويد وأحكام التلاوة، والمستوى الثاني حفظ القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثالث حفظ 20 جزءًا للمرحلة الإعدادية ومكاتب التحفيظ والأروقة الأزهرية، والمستوى حفظ الرابع 10 أجزاء.