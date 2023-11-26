الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: القوات الجوية تشن 11 غارة على أفراد ومعدات عسكرية روسية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الأحد أن القوات الجوية شنت 11 غارة على أفراد وذخائر ومعدات عسكرية روسية خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

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وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم  الأوكرانية الرسمية  أن الوحدات الصاروخية الأوكرانية أصابت 11 فردًا من قوات الجيش الروسي ومجموعات ذخيرة ومعدات عسكرية وأربعة أنظمة مدفعية ومركز قيادة واحد ومستودع ذخيرة.

 

وأضاف  أن 58 اشتباكًا قتاليًا وقعوا على الجبهة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حين تواصل القوات الروسية، بدعم من الطائرات، محاولاتها لتطويق منطقة "أفدييفكا" في إقليم دونيتسك.

 

وتابع البيان أن القوات الروسية نفذت أربع ضربات صاروخية و109 ضربات جوية، وفتحت النار بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) نحو 59 مرة على البلدات والمدن الأوكرانية.. موضحة أن روسيا هاجمت الأراضي الأوكرانية بـ 87 ذخيرة من طراز (شاهد 136/131).

 

وأشارت القوات المسلحة الأوكرانية إلى أنه في أعقاب الهجمات الروسية، تم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالمنازل السكنية وغيرها من البنية التحتية المدنية.

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