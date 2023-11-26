الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البرهان: يتوجه لجيبوتي في زيارة رسمية لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك

البرهان
البرهان

 

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إلى جيبوتي في زيارة رسمية؛ لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي - في بيان اليوم الأحد "أن البرهان سيعقد مباحثات مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيله، تتناول تطورات الأوضاع في السودان جراء تداعيات تمرد مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد الدولة السودانية، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز العلاقات وتطويرها في كافة المجالات بين البلدين".

ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس السيادة السوداني كلا من: وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

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