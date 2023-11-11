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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البرهان يطلع رئيس جمهورية جزر القمر على الأوضاع في السودان

البرهان
البرهان

 

اطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي غزالي عثماني على استهداف قوات الدعم السريع للمدنيين وانتهاج سياسة التدمير للدولة السودانية، واحتلال منازل المواطنين ونهب ممتلكاتهم وممارسة التطهير العرقي.

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البرهان: لا نرفض السلام الذي يحفظ للسودان سيادته وكرامته وعزته

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البرهان: خطر الحرب الدائرة في السودان يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي

وذكر إعلام مجلس السيادة في بيان اليوم السبت أن ذلك جاء خلال لقاء البرهان مع رئيس جمهورية جزر القمر على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث بحثا تطورات الأوضاع في السودان في ضوء ما قامت به قوات الدعم السريع المتمردة على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي قامت بها.

 

ومن جهته، أكد عثماني حرصه على تحقيق السلام وإحداث الأمن والاستقرار في السودان وحل الأزمة التى يمر بها، لافتا إلى الجهود المبذولة في هذا الصدد لصيانة أمن ووحدة البلاد.

 

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