البرهان من إثيوبيا: الحكومة تبذل مجهودًا لوقف إطلاق النار

اجتمع الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، اليوم الإربعاء، مع الدكتور آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، لبحث الأوضاع في السودان.

ناقش الطرفان جلسة مباحثات، تناولت العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، وتطورات الأوضاع فى السودان في ظل الأزمة التي يعيشها البلاد بسبب الحرب الجيش مع قوات الدعم السريع.

وتطرقت النقاش بين الطرفان، الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، وتبادل الرئيسان وجهات النظر حول مجمل التطورات في المنطقة.

واستعرضت المباحثات تداعيات الأزمة التي يشهدها السودان جراء الحرب الجارية وما خلفته من إنتهاكات جسيمة واسعة ضد المواطنين والتدمير الممنهج للدولة السودانية وتخريب وتدمير البنيات التحتية بالبلاد.

وأطلع البرهان، رئيس الوزراء الإثيوبي على الجهود التي قامت بها الحكومة السودانية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإحلال السلام في السودان، مجدداً تعاون الحكومة مع جميع المبادرات من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمة التي يمر بها السودان.

ولفت الى مبادرات الإتحاد الافريقي والإيقاد والمبادرة السعودية الأمريكية والتي ترعى منبر جدة.

وأشار البرهان، إلى العلاقات الأزلية بين السودان وإثيوبيا، مؤكداً أن الشعبين يربطهما مصير مشترك، معرباً عن أمله فى دفع وتعزيز علاقات التعاون المتميزة بين البلدين إلى آفاق أرحب.

من جانبه رحب رئيس الوزراء الإثيوبي بزيارة رئيس المجلس السيادي ، لافتاً إلى أنها “تأتي في إطار تعزيز وتطوير مسيرة العلاقات والتعاون الثنائي بين الدولتين.

وأكد آبي أحمد، حرص بلاده على إستدامة الأمن والاستقرار في السودان، مشدداً على أهمية تضافر الجهود ودعم وتكامل المبادرات المطروحة لحل الأزمة السودانية وإنهاء الحرب لضمان استقرار وأمن السودان والمنطقة.

الفريق عبد الفتاح البرهان و الدكتور آبي أحمد

الفريق عبد الفتاح البرهان و الدكتور آبي أحمد

جانب من اجتماع السودان وإثيوبيا



