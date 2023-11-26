جيديا: 5 ملايين عملية و3 مليارات تحصيل شهرياً

أكد المهندس أحمد نادر، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيديا، جيدا عن تغطية 70 ألف نقطة بيع، بالإضافة إلى إطلاق خدمة إدارة المطاعم.

أضاف نادر أن جيديا تهدف إلى 70 ألف نقطة بيع جديدة العام القادم، لتصل إلى 150 ألف نقطة بيع.

أوضح أن الشركة استغلت موقع مصر الجغرافي، بالإضافة إلى الكوادر البشرية، مشيراً إلى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإيتيدا، لتأهيل هذه الكوادر لتندمج وتعمل محليا ودولياً.

أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة جيديا إلى تدشين أكاديمية جيديا في الربع الأول من العام القادم.

لفت إلى أن مركز جيديا مصر يخدم السوق المصرية والسعودية، مشيراً إلى أن حجم أعمال الشركة وصل 5 مليون عملية وتحصيل 3 مليارات شهريا.

تابع أن جيديا استحوذت على شركة في إدارة المطاعم والكافيهات، كما أنها تخدم حوالي 500 فرع في القاهرة فقط ولديها خطة طموحة للتوسع في المحافظات.

أكد أن زيارة رئيس الوزراء لمقر الشركة الأسبوع الماضي تعد دفعة إلى الأمام وقد وعد بتأهيل الكوادر، موضحًا أن الملف الخاص بالاستثمار والرقمنة تطور بشكل كبير في مصر.

أشار إلى تحقيق نموا كبيرا في قبول المدفوعات وهو ما يتماشى مع توجه الدولة، موضحاً أن الشركة تستحوذ على 25٪ من حجم السوق في مصر، وتستهدف الوصول للمركز الأول العام القادم.