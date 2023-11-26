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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس كوريا الجنوبية يقبل استقالة رئيس جهاز المخابرات الوطنية ونائبيه

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن الرئيس يون سيوك يول، قبِل استقالة رئيس جهاز المخابرات الوطنية كيم كيو هيون، ونائبيه.

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وذكر المكتب الرئاسي - بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية  يونهاب أن "يون، قبِل أيضا استقالة كل من: كوون تشون تايك، النائب الأول لمدير جهاز المخابرات، وكيم سو يون، النائب الثاني لمدير الجهاز".

 

وقال المكتب الرئاسي إن رئيس جهاز المخابرات الوطنية المستقيل عمل على "إعادة ترسيخ سمعة جهاز المخابرات الوطنية باعتباره أعلى وكالة أمنية واستخباراتية في البلاد، وبناء نظام دعم مع مؤسسات المخابرات في الدول الصديقة خلال فترة تغيير الإدارة".

ومن المقرر أن يتم تعيين الدبلوماسي السابق هونج جانج وون، نائبا أول للمدير، ويتولى أيضا منصب القائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات في الوقت الحالي.

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