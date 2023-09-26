رئيس كوريا الجنوبية: سنواصل تعزيز التعاون الأمني مع أمريكا واليابان لردع النظام الشمالي

أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول أن بلاده ستواصل تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة واليابان على أساس تحالفها الصارم مع واشنطن، وستؤسس لموقف أمني قوي من خلال التضامن الوثيق مع الدول الشريكة لها.. مشددا على أن هذا التحالف سيمكنه القضاء على النظام الكوري الشمالي إذا استخدم الأسلحة النووية.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه بمناسبة يوم القوات المسلحة الـ75 الذي يتم الاحتفال به في الأول من أكتوبر إحياء" لذكرى تأسيس القوات المسلحة للبلاد، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وقال سيوك-يول "يتعين على النظام الكوري الشمالي أن يدرك بوضوح أن الأسلحة النووية لن تكون قادرة أبدا على ضمان أمنه"، مشيرا إلى أن النظام يقوم بتطوير قدراته النووية والصاروخية على الرغم من تحذيرات المجتمع الدولي ويهدد بشكل صارخ باستخدام الأسلحة النووية، مما يشكل تهديدا وجوديا لشعبنا وتحديا خطيرا للسلام العالمي.

أهمية تطوير تكنولوجيا الدفاع المتطورة

وأشار إلى إعلان واشنطن الذي اعتمده مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمتهما في أبريل الماضي وإطار التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان الذي تم وضعه خلال القمة الثلاثية في كامب ديفيد الشهر الماضي، وقال إن الآليتين ستساعدان في تعزيز الردع ضد البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وشدد على أهمية تطوير تكنولوجيا الدفاع المتطورة، مثل نظام الفرق المأهولة وغير المأهولة القائم على الذكاء الاصطناعي، والأسلحة الفضائية والإلكترونية والكهرومغناطيسية.

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