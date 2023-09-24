رئيس وزراء كوريا الجنوبية يبحث مع ولي العهد الكويتي سبل تعزيز التعاون الثنائي

عقد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك-سو الذي يزور مدينة هانغتشو الصينية، حيث تقام دورة الألعاب الآسيوية، محادثات مع ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

واقترح رئيس الوزراء الكوري الجنوبي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الأحد توسيع التعاون بين البلدين في مجالات تشمل الصحة وصناعة الدفاع والطيران، بالإضافة إلى الطاقة والبنية التحتية بمناسبة الذكرى السنوية الـ45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العام المقبل.

من جانبه، أعرب ولي العهد الكويتي عن أمله في مشاركة كوريا الجنوبية كشريك رئيسي في تنفيذ "رؤية الكويت 2035"، وهي استراتيجية التنمية الوطنية التي أعلنتها الكويت في عام 2017، وفقا لمكتب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي.