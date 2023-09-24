عاجل
حقيقة التراجع عن حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر
الأحد 24 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس وزراء كوريا الجنوبية يبحث مع ولي العهد الكويتي سبل تعزيز التعاون الثنائي

رئيس الوزراء الكوري
رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك-سو

 

عقد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك-سو الذي يزور مدينة هانغتشو الصينية، حيث تقام دورة الألعاب الآسيوية، محادثات مع ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

txt

ولي العهد الكويتي ورئيس الوزراء الكوري الجنوبي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

txt

وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع "السفير الكوري الجنوبي" سبل تعزيز التعاون المشترك

واقترح رئيس الوزراء الكوري الجنوبي  وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الأحد توسيع التعاون بين البلدين في مجالات تشمل الصحة وصناعة الدفاع والطيران، بالإضافة إلى الطاقة والبنية التحتية بمناسبة الذكرى السنوية الـ45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العام المقبل.

من جانبه، أعرب ولي العهد الكويتي عن أمله في مشاركة كوريا الجنوبية كشريك رئيسي في تنفيذ "رؤية الكويت 2035"، وهي استراتيجية التنمية الوطنية التي أعلنتها الكويت في عام 2017، وفقا لمكتب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي.

 

مواد متعلقة

بدء التسكين الورقي بالمدن الجامعية أول أكتوبر القادم للطلاب الجدد بجامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج يعلن بدء التسكين الورقي بالمدن الجامعية

وزيرة الهجرة تترأس اختبارات المرحلة الأخيرة للمتقدمات لبرنامج تأهيل المصريات بالخارج للقيادة

وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع "السفير الكوري الجنوبي" سبل تعزيز التعاون المشترك

الرئيس الكوري الجنوبي يدعو إلى إعطاء الأولوية لبناء الردع ضد كوريا الشمالية

انطلاق موقع "وورلد آند نيو وورلد جورنال" الكوري الجنوبي على الانترنت

الجريدة الورقية