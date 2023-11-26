وكيل صحة سوهاج يتفقد أعمال التطوير الجارية بمستشفى ساقلتة المركزي

تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج أعمال التطوير الجارية بمستشفى ساقلتة المركزي شمال شرق محافظة سوهاج بإجمالي عدد أسرة 177 سرير على مساحة 7473 متر مربع وبتكلفة 440 مليون جنيه.



وتفقد وكيل وزارة الصحة الأعمال الجارية بالمشروع والتي وصلت نسبه التنفيذ بها الى 90% ويشمل تطوير المبنى القديم وإنشاء مبنى جديد يتكون من دور أرضي و 4 أدوار علوية .



يشمل الدور الأرضي قسم الطوارئ وقسم الأشعة بالإضافة إلى 13 عيادة خارجية ويشمل الدور الأول أقسام العلاج الطبيعي والغسيل الكلوي والمعامل والمناظير و24 سرير اقامة مرضي داخلي .

كما يشمل الدور الثاني قسم العمليات ويحتوي على 4 غرف عمليات والعنايات المركزة بواقع 18 سرير عناية وقسم الإدارة وقسم نظم المعلومات و21 سرير إقامة داخلي ويشمل الدور الثالث قسم النساء والتوليد وقسم الحضانات و24 سرير إقامة داخلي للمرضي ويشمل الدور الرابع وحدة إقامة الأطباء وتشمل 7 أسرة ووحدة إقامة التمريض وتشمل 25 سرير .



وشدد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم على الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لتسليم المستشفى موجهاً باتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتجهيز المستشفى فور الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية لتكون جاهزة لخدمة المرضى من ابناء مركز ومدينة ساقلتة .



كما وجه وكيل وزارة الصحة الإدارة العامة للطب العلاجي بإعداد خطة لتشغيل المستشفى فور الإنتهاء من الأعمال القائمة بها .

وفي سياق متصل تفقد وكيل الوزارة سير العمل بالمركز الحضري بساقلتة للإطمئنان على سير العمل والتزام الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات وتقديم الخدمات للمواطنين .

وأثناء جولته التفقدية بالمركز لاحظ الدكتور أحمد حسن أبو هاشم تدني مستوى النظافة فقرر على الفور إحالة فريق مكافحة العدوى بالمركز ومسئول النظافة للتحقيق الفوري موجهاً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم .