لحظة استقبال أهالي الأسرى الفلسطينيين لذويهم بعد خروجهم من سجن عوفر (فيديو)

أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي عن 39 أسيرا فلسطينيا ضمن الفعة الثانية من اتفاقية الأسرى، واستقبلهم الأهالي فور خروجهم سجن عوفر غرب رام الله.

أصيب 5 مواطنين بالرصاص الحي، مساء السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط سجن "عوفر" العسكري، المقام على أراضي بلدة بيتونيا، غرب رام الله.

وقمعت الاحتلال عشرات المواطنين الذين تجمهروا في محيط سجن "عوفر" العسكري، بانتظار اطلاق سراح الدفعة الثانية من المعتقلين، وأطلقت باتجاههم الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة 5 مواطنين بينهم طفل بالرصاص الحي.

حماس: ملتزمون باتفاق الأسرى

قال طارق النونو، المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، إنهم ملتزمون باتفاق تبادل الأسرى بينهم وبين جيش الاحتلال اللذين وقعوه برعاية مصرية قطرية كريمة، مضيفا أنهم أمس التزموا حرفيا بما عليهم، رغم وجود العديد من الخُرقات التي أسفرت عن شهيدين فلسطينيين، وبعض التحركات بالدبابات والطائرات.

وأكد أنه كان هناك عدم التزام بما نص عليه اتفاق التبادل المتعلق بأعداد النساء والأطفال، مشيرا إلى أن العدد كان مضبوطا ولكن نوعية المفرج عنهم من النساء كانت أقل من المطلوب مقابل زيادة عدد الأطفال.

وأضاف أن المشكلة كانت في عدد الشاحنات التي من المفترض أن تصل شمال غزة، وهي المنطقة التي لم يصل إليها مساعدات منذ 45 يوما، والتي تعرضت للقصف بشكل أكثر لم يدخل إليها إلا ثلاث شاحنات، مؤكدا أن حركة حماس حذرت بأنها لن تقوم بعملية تسليم الأسرى إلا إذا دخلت بقية الشاحنات، حيث يجب أن يصل إلى شمال قطاع غزة ما يقارب 100 شاحنة يوميا خلال أيام الهدنة.

وأشار إلى أنه دخل 60 شاحنة، اليوم، مؤكدا أن هذا التعامل من قبل الاحتلال مرفوض، وعدم قبول حماس والمقاومة الفلسطينية مماطلة الاحتلال، لذلك أوقفوا التسليم إلى أن جاء التزام كامل من الاحتلال، وذلك بتدخل مصري قطري بتعويض كمية الشاحنات التي ستدخل شمال القطاع خلال اليومين المقبلين، وسيكون هناك التزام دقيق بالاتفاق، كما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.