شارك مؤيد الضلعي، سفير مصر لدي رومانيا، في اجتماع سفراء دول المجموعة العربية والإسلامية المعتمدين لدي رومانيا، مع مارسيل تشولاكو، رئيس الحكومة الرومانية، حيث يأتي الاجتماع في إطار لقاءات المجموعة العربية والإسلامية في بوخارست مع كبار المسئولين في رومانيا، وذلك لعرض تطورات الأوضاع في غزة.

واستعرض السفراء المشاركون في الاجتماع عناصر الموقف الموحد الذي تم اعتماده خلال القمة العربية الإسلامية الأخيرة، مؤكدين علي ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تحقيق وقف كامل ومستدام لإطلاق النار في غزة، ووقف الاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل في حق المدنيين، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلي كافة مناطق القطاع.

ومن جانبه وجه رئيس الوزراء الروماني الشكر لـ مصر لجهودها في إجلاء الرعايا الرومانيين من قطاع غزة، مثمنا دور مصر وقطر في سبيل التوصل للهدنة الإنسانية الحالية.

سفير مصر برومانيا يبحث مع رئيس الحكومة الرومانية الأوضاع في غزة



