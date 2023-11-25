لأول مرة.. النائب العام في فلسطين الأسبق ضيف برنامج "مباشر من مصر”

يستضيف برنامج "مباشر من مصر” وحلقة هنا فلسطين من الفضائية المصرية الدكتور أحمد محمد براك، عضو اللجنة الاستشارية العليا بالمحكمة الجنائية الدولية لاختيار قضاة قارة اسيا والوزير والنائب العام في فلسطين الأسبق واستاذ القانون الجنائي للحديث.



ويتطرق الدكتور أحمد محمد براك، للحديث عن آليات ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم المرتكبه في حق الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الجرائم السابقة، وما هي الآليات الدولية والوطنية والاقليمية لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي الدولية سواء ملاحقة في فلسطين أو الدول الأوروبية أو امام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية انشاء محكمة جنائية خاصة للوضع في فلسطين.

وخلال الحلقة يتحدث د براك، في إنفراد لفريق عمل البرنامج بنشر واذاعة أوراق القضية التي رفعها المحامي الفرنسي جيل ان روبرت من ليون بفرنسا ضد الاحتلال الإسرائيلي امام المحكمة الجنائية الدولية، كما يتحدث عن دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وكلمة الرئيس السيسي عن امتزاج الدم المصري والفلسطيني.

وتعد هذه أول استضافة لعضو اللجنة الاستشارية العليا بالمحكمة الجنائية الدولية والوزير والنائب العام في فلسطين الأسبق الدكتور أحمد براك، على شاشة التليفزيون المصري، والذي يتحدث ايضًا عن القضية المرفوعة امام محكمة العدل الدولية في لاهاي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بالنسبة لوضع الأراضي الفلسطينية المحتلة ومشروعية الاحتلال وتأثيرها عاي الوضع العالمي وفلسطين والمنطقة.