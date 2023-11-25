السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

حزب المؤتمر: دخول أكبر دفعة مساعدات تأكيدًا على نجاح مصر في دعم فلسطين

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

قال الدكتور أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج ، إن دخول أكبر دفعة مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية للشعب الفلسطيني اليوم عبر معبر رفح، تأكيد على نجاح مصر في تحقيق الهدنة الإنسانية وسعيها لدعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء.

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وأوضح  نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج  في تصريحات صحفية لها، أن الدولة المصرية مستمرة في مضاعفة المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان قطاع غزة الذين يعانون بشدة بسبب غياب احتياجاتهم الأساسية.

وأكد الدكتور أحمد منصور ، أن المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني ستظل عارا على المجتمع الدولى، الذي يتعامل بإزدواجية مع القضايا الإنسانية، علاوة على دفاعه عن سياسة العقاب الجماعي التي يقوم بها الاحتلال تجاه الفلسطينيين، المحاصرون داخل قطاع غزة، في ظل أوضاع إنسانية شديدة التدنى حيث انقطاع الكهرباء والماء ونفاذ الوقود والسلع الغذائية وغياب الرعاية الطبية.

طالبت نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج  ، دول العالم بدعم الشعب الفلسطيني والتوسع في إرسال المساعدات خلال فترة الهدنة الإنسانية التي تمكنت جهود الوساطة المصرية من التواصل إليها بين الجانبين الإسرائيلى، والفصائل الفلسطينية.


وأشار الدكتور أحمد منصور ، إلى أن مصر تقوم بدورها السياسي و الإنساني على أكمل وجه ، سواء من خلال الإتصالات السياسية و الدبلوماسية و التنسيق على مدار الساعة مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لوضع سبل حل الأزمة، ووقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية، أو من خلال دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح المصري .

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