فقر الدم ونقص الحديد الحاد يسببان الضعف المستمر

أوضحت الدكتورة أنستازيا زوبريتسكايا الأعراض التي يمكن للمرء أن يشتبه في تطور فقر الدم المرتبط بالنقص الحاد في المواد المهمة.

قالت الدكتورة زوبريتسكايا إن فقر الدم يحدث غالبًا بسبب النقص الحاد في الحديد والمشكلة هي أنه عند فقدان الحديد، يظل الجسم "صامتًا" لفترة طويلة، لتعويض ما فقده من موارده الخاصة وبالتالي، فإن نقص الحديد الناشئ والمتزايد لا يسبب أعراضًا من شأنها أن تساعد في لفت الانتباه إلى اضطراب خطير.

وأضافت زوبريتسكايا لصحيفة Gazeta.ru: "قد لا يشك الكثير من الناس لسنوات في أنهم في حالة من فقر الدم".

وأكدت أن ظهور علامات خارجية لفقر الدم غالبا ما يعني أن الجسم يعاني بالفعل من نقص كبير جدا في الحديد وبعد أن ذكرت هذه الأعراض، فإن فقر الدم الناجم عن النقص الحاد في الحديد يثير ضعفا مستمرا، وفقدان النغمة، والتعب السريع.

وعند استنفاد احتياطيات الحديد، ستظهر أعراض غير سارة: التعب، والضعف غير المبرر، والدوخة، والصداع، وشحوب الجلد والأغشية المخاطية، والشقوق في زوايا الفم، والأظافر الهشة، والشعر، ومتلازمة تململ الساق.

وفقر الدم يمكن أن يحدث بسبب التغيرات المرتبطة بالعمر في أداء الجسم ولكن في معظم الحالات يرتبط ظهوره بنظام غذائي سيء وغير متوازن ويفتقر إلى الأطعمة التي تحتوي على الحديد.