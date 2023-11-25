السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الترجي يهزم النجم الساحلي والهلال السوداني يسقط أمام بيترو أتلتيكو

الترجي
الترجي

أنتصر الترجي  على نظيره النجم الساحلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

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سجل يان ساسي الهدف الأول لصالح فريق الترجي في الدقيقة 61 قبل أن يضيف زميله ياسين مرياح ثاني الأهداف بعد 3 دقائق، عبر ركلة جزاء.

رفع الترجي رصيده إلى 3 نقاط في بداية مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، ليتصدر المجموعة الثالثة، بفارق الأهداف مع بترو أتلتيكو فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الأخير دون نقاط، فيما يأتي الهلال السوداني ثالثا دون نقاط أيضًا. 

فيما تعادل سيمبا التنزاني مع أسيك ميموزا الإيفواري بهدف لكلاهما، بينما فاز بيترو أتلتيكو على نظيره الهلال بهدف نظيف.
 

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