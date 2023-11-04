زد يكتسح الترجي مطروح بنتيجة ثقيلة بطولة دورى منطقه الجيزه

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 ، علي فريق الترجي مطروح بنتيجة 2/10 .

يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع بينهم مساء اليوم السبت ، ضمن منافسات بطولة دورى منطقه الجيزه .

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.

واحرز أهداف الفوز لفريق زد كلا من:

معاذ محمد ثلاث اهداف .

محمد وائل هدفين .

يوسف محمد نبيل رونى هدف .

على علاء هدف .

عمر محمود حافظ هدف .

احمد حازم هدف .

محمد هشام البليهلى هدف .



الجهاز الفنى لفريق نادي زد 2009 كلا من :

دكتور شادى هشام مدير فنى .

كابتن احمد على مدرب عام .

كابتن عمر ابوالسعود مدرب .

كابتن محمد ابراهيم مدرب حراس .

كابتن احمد هندى ادارى .

كابتن محمود عبدالجواد زيكا .

مدرب احمال .

دكتور محمد زين عظام .

دكتور محمود هوارى اخصائى .

مساعد ملعب شهاب احمد .