الوداد المغربي يتأهل لنهائي السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي

حسم فريق الوداد المغربي تأهله لنهائي السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي بعدما حقق الفوز على الترجي في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد الأولمبي حمادي العقربي برادس ضمن منافسات إياب نصف نهائي السوبر الأفريقي.

وانتهت المباراة بفوز الوداد بركلات الترجيح 5/4 بعد مباراة مثيرة بين الطرفين، ليحسمها أبناء المغرب وينتظر الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز التي ستنطلق الثامنة مساء اليوم.

وشهدت المباراة محاولات كثيرة من قبل الفريقين لينتهي اللقاء بهدف وحيد للترجي التونسي، لينتهي اللقاء بهدف وحيد لأصحاب الأرض ويخوض الفريقان ركلات ترجيحية بعدما كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد المغربي بهدف نظيف.