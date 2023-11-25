الصور الأولى من عقد قران أحمد ثروت ولمى الشواربي.. قصة حب أسطورية تُوجت بالزواج (شاهد)

يحتفل حاليًا المخرج أحمد ثروت نجل المطرب محمد ثروت بعقد قرانه على لاعبة النادي الأهلى لكرة اليد لمى خطيبته لمى الشواربي في أحد فنادق الزمالك الشهيرة، بحضور أسرة العروسين وعدد من المشاهير وأصدقائهم المقربين، وعلى رأسهم عضوا مجلس إدارة الأهلي محمد الجارحي ومحمد سراج، ومن المقرر أن يُقام كتب الكتاب بعد قليل.

عقد قران أحمد ثروت ولمى الشواربي

عقد قران أحمد ثروت ولمى الشواربي

احتلت قصة حب أحمد ثروت ولمى الشواربي حديث الجمهور خلال الفترة الأخيرة، بعد تكرار ظهور الثنائي معًا في البرامج التليفزيونية، بعد انتهاء رحلة علاج ثروت من مرضه، مشيدين بموقف لمى الإنساني ودعمها لخطيبها طوال فترة مرضه، خاصًة وأنه كان فاقدًا للحركة ويعاني من خمس إعاقات مختلفة.

عقد قران أحمد ثروت ولمى الشواربي

عقد قران أحمد ثروت ولمى الشواربي

مرض أحمد ثروت وكواليس رحلة علاجه

وكان أحمد ثروت قد أُصيب بمتلازمة ميلر فيشر، والتي تسببت في إصابته بخمس إعاقات، وفقدانه القدرة على الحركة لشهور طويلة، مما اضطره للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم على يد طاقم طبي متخصص.

أحمد ثروت ولمى الشواربي

وصرح أحمد ثروت في أول ظهور إعلامي له مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، بأن مرضه تسبب في تغيير نظرته للحياة، ورؤية الأمور بوجهة نظر مختلفة، مشيرًا إلى أنه عندما فقد الحركة تواصل مع أصدقاء له من ذوي الهمم، وكانوا سببًا رئيسيًا في تمكينه من التعايش مع المرض، ليصفهم بالأبطال، بسبب قدرتهم على التعايش برضا وإرادة من حديد رغم ظروفهم الصحية والحياتية.

في الوقت نفسه، اتفق ثروت مع خطيبته لمى الشواربي، على التخلي عن إقامة حفل زفاف، وتخصيص تكاليفه لإنشاء تطبيق على الهاتف المحمول لمساعدة المرضى غير القادرين، تلبية احتياجاتهم إذا أرادوا كرسيًا متحركًا أو طرفًا صناعيًا أو ما شابه.

أحمد ثروت ولمى الشواربي

من هو أحمد ثروت؟



يُذكر أن أحمد محمد ثروت هو مطرب ومخرج ومنتج، له عدد من الإسهامات في المجال الفني، من أبرز أعماله الإخراجية فيلم "يقين" الذي عرض في الندوة التثقيفية لحرب أكتوبر عام 2022 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أخرج ثروت احتفالية نصر أكتوبر 2022 إضافة إلى حفل تخرج الكلية الحربية لعامين على التوالي، وتولبه إخراج المشاهد الوثائقية في مسلسل "الكتيبة 101".