شريف رمزي يستقبل عزاء شقيقه بمسجد الشرطة.. الليلة

يستقبل اليوم السبت الفنان شريف رمزي، واجب العزاء في رحيل شقيقه صلاح رمزي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بعد صلاة المغرب.

ويشار إلى أنه كان تشييع جثمان الراحل صلاح رمزي، يوم الأربعاء الماضى، وحرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة ومواساة شقيقة الفنان شريف رمزي.

ويذكر أن الفنان شريف رمزي، أعلن عن وفاة شقيقه من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب الفنان شريف رمزي، عبر حسابه قائلا: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له".

معلومات عن الفنان شريف رمزي



شريف رمزي، ابن المنتج المصري محمد حسن رمزي، وحفيد المخرج والمنتج الكبير حسن رمزي مؤسس شركة أفلام النصر.



التحق بكلية الفنون الجميلة سنة 1999، وحصل على دورات تدريبية في مجال التمثيل على يد الدكتور محمد عبدالهادي.

بدأ حياته الفنية في أول أفلامه ببطولة مطلقة من خلال فيلم (أسرار البنات) عام 2001، ثم انطلقت مسيرته الفنية حيث شارك في عدة أعمال فنية منها: فيلم ألوان السما السبعة عام 2007، وعجميستا، كما شارك في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل العراف، وجزئي سيت كم (شريف ونص).

هو ابن ليلى صلاح ذو الفقار، وعمته الفنانة هدى رمزي، تزوج من الفنانة ريهام أيمن.