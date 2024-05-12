الأحد 12 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأحد

العملات
العملات

أسعار العملات .. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 12 مايو 2024 وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب دولية تؤثر على سعر العملات وكذلك اقتصادات الدول.

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وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم:

 

سعر الدولار مقابل الجنيه


سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.27 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع

 

سعر اليورو مقابل الجنيه
 

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 50.72 جنيه للشراء و 50.87 جنيه للبيع

 

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه


بلغ سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه نحو 58.87 جنيه للشراء و 59.05 جنيه للبيع.

 

سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه


وبلغ سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو 51.97 جنيه للشراء و 52.14 جنيه للبيع.

 

سعر 100 ين ياباني مقابل الجنيه


سجل 100 ين ياباني مقابل الجنيه نحو 30.31 جنيه للشراء و 30.40 جنيه للبيع.

 

 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه


وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 12.60 جنيه للشراء و 12.64 جنيه للبيع.

 سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه


سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 153.59 جنيه للشراء و 154.08 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه


وجاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 12.86 جنيه للشراء و 12.90 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى مقابل الجنيه


سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.54 جنيه للشراء و 6.56 جنيه للبيع.

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