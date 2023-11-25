طلاب كليه تكنولوجيا المصائد والأسماك بجامعة أسوان في زيارة لحلقة السمك بالغردقة

استقبل حي جنوب الغردقة، برئاسة اللواء محمد صلاح الدين، ووجود مدير إدارة البيئة بحي جنوب المهندس محمد بخيت وفد من جامعه أسوان كليه تكنولوجيا المصائد والأسماك وعلي رأسهم عميد الكليه الدكتور صلاح الدين فكري عميد كلية تكنولوجيا المصائد والأسماك ومجموعه من أعضاء هيئة التدريس بالكليه وأمين صندوق جمعيه الصيادين بالغردقه الحاج علي احمد علي لمعرفة طلاب الكليه بأماكن صيانه اللانشات والمراكب بمدينه الغردقه والتي تنفرد بها عن غيرها من أجل صقل معلوماتهم وتنميتها في مجال المصائد والأسماك الخاصه بمجال دراستهم.

ويأتى ذلك بناء على تعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بالسماح لأبنائنا الطلاب بزيارة الأماكن الخاصه بمجال تخصصاتهم في مدينه الغردقه لصقل معلوماتهم العلميه وتنميتها.

وكانت موانى البحر الأحمر قد استقبلت أساتذة وطلاب كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة اسوان لزيارة مينائى سفاجا والغردقة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتنظيم زيارات للشباب للتعرف على المشروعات القومية الجارية ورفع الوعى عن جهود الدولة المبذولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمى.

واستقبلت الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر، اليوم السبت، وفدا من أساتذة وطلاب كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة اسوان، برئاسة الدكتور صلاح الدين فكرى عميد الكلية، الدكتور خالد يوسف وكيل الكلية والدكتورة علا عبدالهادى وذلك لزيارة مينائى سفاجا والغردقة.



واستمع الطلاب لشرح تفصيلى عن أعمال تطوير المينائين والمشروعات الجارى تنفيذها والمشروعات المستقبلية المطروحة للمستثمرين ثم قاموا بجولة ميدانية بالمينائين برفقة مديرى الموانى لتفقدهم على الطبيعة .



وأبدى الطلاب إعجابهم بما استفادوا به من معلومات وخبرات المتخصصين العملية على أرض الواقع والتى تساعدهم فى الدراسة العملية فى مجال البحار وتعتبر دعم لطلبة الجامعة لتطوير المكتسبات العلمية والعملية من خلال ربط المناهج الدراسية والتطبيق العملي لها على أرض الواقع.

وأكد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة الهيئة استعداد الهيئة للتعاون مع كافة المؤسسات التعليمية والجامعات المصرية بما يحقق الهدف الرئيسي وهو تخريج كوادر بشرية على مستوى علمى وتدريب فى مجال علوم البحار والنقل البحرى وتطبيقاتها فى مجال الملاحة البحرية .