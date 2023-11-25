خيسوس يعلن تشكيل الهلال أمام الحزم بالدوري السعودي

كشف البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال تشكيل الزعيم لمباراة الحزم في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.



في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كوليبالي - البليهي - البريك.

في خط الوسط: روبن نيفيز - مالكوم - كنو.

في خط الهجوم: القحطاني - الكسندر ميتروفيتش - ميشايل.

موقف الهلال والحزم في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين :

يأتي الهلال في المركز الاول في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين ويملك في رصيده 35 نقطة، بينما يحتل الحزم المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.