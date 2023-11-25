مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي|كورة لايف

يتطلع الكثيرون اليوم ، لموعد مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي. ويمكن مشاهدة مباراة الهلال والحزم – بث مباشر اليوم في الدوري السعودي للمحترفين، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي في نوفمبر.

تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 الذي تحفل بمستوى مختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

وفي سعي الهلال لمواصلة التصدر، يحل ضيفًا ثقيلًا على الحزم الطامح بدوره لتحسين مركزه في دوري روشن، وذلك لحساب الجولة 14 من المسابقة.

تُلعب المباراة في ظروف جوية معتدلة، حيث يتوقع أن تكون درجة الحرارة حوالي 22 درجة مئوية، ومن المتوقع أن يشهد الملعب حضورًا جماهيريًا ملفتًا.

ستكون التعليقات لهذه المواجهة في قنوات روشن، حيث يقدم عبد العزيز الزيد التعليق للنسخة القياسية (SD)، فيما يقدم عيسى الحربين التعليق بجودة عالية (HD). كما يشارك خالد المديفر في تغطية الحدث.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي 2024

ستكون مباراة الهلال والحزم منقولة مجانًا داخل السعودية عبر قناة SSC1 SD.

ولمتابعة اللقاء بجودة صورة عالية، أو من خارج السعودية، ستحتاج إلى الاشتراك للوصول إلى قناة SSC1 HD المشفرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم

SSC1 SD

SSC1 HD

كيف تشاهد مباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال السعودي والحزم | من هنــــا..رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال السعودي والحزم | من هنــــا