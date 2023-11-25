السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أرلوند يدرك التعادل لليفربول أمام مانشستر سيتي

أرنولد لاعب ليفربول
أرنولد لاعب ليفربول

سجل ترينت ألسكندر أرنولد هدف التعادل لفريقه ليفربول أمام مانشستر سيتي في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب الاتحاد.

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شاهد بالفيديو..هدف أرنولد في شباك مانشستر سيتي بصناعة محمد صلاح

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تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي.. محمد صلاح يقود مثلث الرعب

أحرز أرنولد هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، بعد تمريرة من صلاح، للدولي الإنجليزي الذي يسددها داخل شباك الفريق السماوي.

وكان هالاند أحرز هدف التقدم لمانشستر سيتي في الشوط الأول.

 

تشكيل فريق ليفربول لمباراة السيتي:


في حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: تسيميكاس - فيرجل فان دايك - ماتيب - ألكسندر أرنولد
خط الوسط: ماك أليستر - سوبوسولاي - جونز
خط الهجوم: ديجو جوتا - دراوين نونيز - محمد صلاح
 


تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول:
 

في حراسة المرمى: إيدرسون
في خط الدفاع: ناثان أكي، روبن دياز، مانويل أكانجي، كايل ووكر
في خط الوسط: رودريجو، بيرناردو سيلفا، فيل فودين
في الهجوم: جيريمي دوكو، إرلينج هالاند، جوليان ألفاريز
 

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