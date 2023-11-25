السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هالاند يُسطر التاريخ مع مانشستر سيتي

هالاند
هالاند

نجح المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي في تسطير تاريخ جديد له خلال مواجهة فريقه أمام ليفربول، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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هالاند يسجل الهدف الأول في شباك ليفربول


وسجل هالاند هدف التقدم للسيتزين في مرمى ليفربول، في المباراة التي يشهدها ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.
وأصبح هالاند أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل للهدف رقم 50 خلال 48 مباراة، بعدما سجل في مرمى الريدز اليوم.
ويبحث مانشستر سيتي عن الفوز خلال مباراة ليفربول، حيث يرغب في الانفراد بصدارة البريميرليج.
وحال إنتهت مباراة مانشستر سيتي وليفربول بهذه النتيجة فإن السماوي سيحل في المركز الأول برصيد 31 نقطة، بينما يأتي ليفربول في الوصافة ب 27 نقطة.

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