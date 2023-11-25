السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

أمن القليوبية يداهم أوكار المخدرات

المتهمين
المتهمين

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظة القليوبية.

المضبوطات 


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:-  ضبط (عاطل "له معلومات جنائية")حال تواجده بدائرة مركزشرطة القناطر الخيرية، وبحوزته(45 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").


كما تم ضبط (عاطل)حال تواجده بدائرة مركزشرطة القناطر الخيرية، وبحوزته (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- 500 جرام لمخدر الأفيون- 6000 قرص مخدر لعقار "ترامادول، جدول أول مخدرات"- عدد من الطلقات- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

 

وضبط (عاطل)حال تواجده بدائرة مركزشرطة القناطر الخيرية، وبحوزته (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

 

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