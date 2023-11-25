محلل سياسي فلسطيني: مصر نجحت في نقل الصورة الحقيقية عن الأزمة بغزة

أكد الدكتور أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني، أنه يوجه الشكر لمصر ووسائل الإعلام التي قامت بدور كبير في الوقوف أمام السردية الإسرائيلية والتمسك بالسردية الفلسطينية التي تمسكت بها مصر منذ اليوم الأول.

الشكر لدولة مصر

وأضاف “الرقب"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك دولا غربية عاودت تفكيرها عندما استمعت للصوت المصري ونقله الأمين للسردية الفلسطينية، حتى نجحت مصر في أن تنقل للعالم الصورة الحقيقية عن الأزمة في غزة.

وشدد على أن حديث مصر عن أن العنف سيقابل بعنف وضرورة وقف إطلاق النار وتشخيص المشكلة ومحاولة إيجاد حل لها، كما لفت إلى أن سعي إسبانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو تطور مهم.

وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني، أن موقف مصر من تهجير الفلسطينيين واضح جدًا وثابت ومهم، والشعب الفلسطيني لا يريد ترك غزة وهو متمسك بها، متابعًا أن عددا كبيرا من الفلسطينيين الموجودين حتى في أوروبا يريدون العودة إلى قطاع غزة ولا يريدون تصفية القضية الفلسطينية.

وقالت رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر، إن الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، نجحت في تنفيذ الهدنة الإنسانية باليوم الأول، وإن الإفراج عن بعض المحتجزين، تحت إشراف مصري كامل، يدل على نجاح الهدنة الإنسانية.

أضافت خلال مداخلتها ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” أن رئيس وزراء بلجيكا، نشر على صفحته الخاصة، شكرا للدور المصري، في إجلاء 100 مواطن بلجيكي من فلسطين، إضافة إلى توفير مصر المساعدات الإنسانية، وفتح معبر رفح على الدوام، والتنسيق مع كل الأطراف والتفاوض معهم، لإجلاء المزيد من الرعايا الأجانب.

التهجير القسري للفلسطينيين

وتابعت بأن هناك إشادة دولية بالموقف المصري، مع رفض فكرة التهجير القسري للفلسطينيين، لمنع تصفية القضية الفلسطينية، وإيجاد حل سياسي، يقوم على مبدأ حل الدولتين، والحفاظ على حدود 4 يونيو لعام 1967، لذا كان الموقف المصري يعمل على هذه الأمور، التي بدأت تتحقق مع تغيير وجهة النظر الدولية.

معبر رفح

وأضافت أن رئيس وزراء إسبانيا تعهد بـ4 أطنان من المساعدات، وضروة وصول المساعدات، وفتح معبر آخر مساندة لمعبر رفح، ما يعد تقدمًا مهمًا في العمل على رفض فكرة التهجير القسري، التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.