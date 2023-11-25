سكان غزة يحاولون العودة لمناطق أخلاها الاحتلال الإسرائيلي

يحاول سكان قطاع غزة في اليوم الثاني من الهدنة، العودة للمناطق التي قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها، ولا يُسمح بتحرك المواطنين بمواضع تمركز قوات الاحتلال بالقطاع، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

الإفراج عن الفلسطينيين

وصرحت مصادر مصرية مطلعة، لقناة “القاهرة الإخبارية”، بأن مصر تسلمت كشفا بأسماء 39 فلسطينيا سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.

المساعدات الإنسانية

أضافت المصادر أن مصر تجري اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لدخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى شمال قطاع غزة، طبقا لما جرى الاتفاق عليه في الهدنة.