السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سكان غزة يحاولون العودة لمناطق أخلاها الاحتلال الإسرائيلي

غزة
غزة

يحاول سكان قطاع غزة في اليوم الثاني من الهدنة، العودة للمناطق التي قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها، ولا يُسمح بتحرك المواطنين بمواضع تمركز قوات الاحتلال بالقطاع، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

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مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات من قطر تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة

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باحثة: الإفراج عن المحتجزين بإشراف مصري كامل يؤكد نجاح الهدنة في غزة

 الإفراج عن الفلسطينيين

وصرحت مصادر مصرية مطلعة، لقناة “القاهرة الإخبارية”، بأن مصر تسلمت كشفا بأسماء 39 فلسطينيا سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.

المساعدات الإنسانية

أضافت المصادر أن مصر تجري اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لدخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى شمال قطاع غزة، طبقا لما جرى الاتفاق عليه في الهدنة.

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