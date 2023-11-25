سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم السبت بـ ماكينات الـATM

سعر الدولار.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في منتصف تعاملات اليوم السبت، في ماكينات الـATM، استقرارًا، نظرًا أن اليوم السبت هو ثاني أيام الإجازة الرسمية للقطاع المصرفي، واستقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر وسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، ونحو 30.85 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق "تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر العملة الخضراء مقابل الجنية المصري بمنتصف تعاملات اليوم السبت، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية لمختلف السلع والوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة التجارية وسلعية لا سيما الدولارية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم السبت

الدولار

سعر الدولار اليوم البنك الأهلى المصرى

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك CIB

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مصرف أبوظبى الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك قطر الوطنى الأهلى QNB

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك HSBC

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار المصرف المتحد

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك المصرى الخليجى

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.